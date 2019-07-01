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01.07.2019 09:16

Десять человек погибли в результате крушения легкого двухмоторного самолета в американском штате Техас

Легкий двухмоторный самолет врезался в ангар во время взлета в аэропорту американского штата Техас, погибли десять человек, сообщает Associated Press.

По данным представителя властей города Эддисон, где произошел инцидент, Мэри Розенблит, никто из десяти человек, находившихся на борту, не выжил.

Федеральное авиационное управление, в свою очередь, сообщило, что самолет Beechcraft BE-350 King Air загорелся после того, как врезался в ангар. Инцидент произошел в воскресенье утром.

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Тэги: США, САМОЛЕТ, КРУШЕНИЕ, ЖЕРТВЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]