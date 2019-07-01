Десять человек погибли в результате крушения легкого двухмоторного самолета в американском штате Техас

Легкий двухмоторный самолет врезался в ангар во время взлета в аэропорту американского штата Техас, погибли десять человек, сообщает Associated Press.

По данным представителя властей города Эддисон, где произошел инцидент, Мэри Розенблит, никто из десяти человек, находившихся на борту, не выжил.

Федеральное авиационное управление, в свою очередь, сообщило, что самолет Beechcraft BE-350 King Air загорелся после того, как врезался в ангар. Инцидент произошел в воскресенье утром.