Трамп провел встречу с Ким Чен Ыном на границе КНДР и Ю.Кореи, но санкции решил пока не отменять

Президент США Дональд Трамп в воскресенье провел встречу с лидером КНДР Ким Чен Ыном.

Трамп и Ким Чен Ын провели переговоры в демилитаризованной зоне, отделяющей КНДР и Южную Корею. Встреча прошла на южнокорейской территории. Перед этим лидеры двух стран встретились на границе между Севером и Югом, пожали друг другу руки. Ким Чен Ын по-английски сказал: "Рад снова вас видеть". Затем Трамп по приглашению Ким Чен Ына перешел на северокорейскую часть. Там он попозировал для фотографов вместе с Ким Чен Ыном. До Трампа ни один президент США не бывал на территории КНДР.

Лидер КНДР Ким Чен Ын выразил надежду на то, что с помощью президента США ему удастся добиться неожиданных для всех положительных результатов.

"У нас с президентом США отличные отношения. Не будь их, я не думаю, что мы смогли бы всего за сутки договориться об этой встрече. Я хотел бы использовать эти крепкие отношения, чтобы создать еще больше хороших и неожиданных для всех хороших новостей", - сказал северокорейский лидер журналистам в демилитаризованной зоне. Выступление Ким Чен Ына транслировали азиатские телеканалы.

В свою очередь, Трамп поблагодарил Ким Чен Ына за то, что тот пригласил его переступить границу между двумя Кореями. Таким образом, Трамп стал первым в истории президентом США, ступившим на северокорейскую территорию.

"Спасибо, что попросили меня переступить через эту линию. Я не знал, попросите ли вы меня сделать это, но полагал, что такое может случиться. И я был готов принять ваше приглашение", - сказал президент США.

Также Трамп поблагодарил лидера КНДР за то, что тот быстро отреагировал на идею проведения этой встречи, которую американский президент ранее на этой неделе озвучил в твиттере.

"Если бы он не согласился приехать после того, как я опубликовал в соцсетях объявление (в возможной встрече - ИФ), то на меня бы набросилась пресса. Так что благодаря вам мы оба выглядим отлично", - сказал Трамп Ким Чен Ыну.

Переговоры Трампа с Ким Чен Ыном продлились около часа - значительно больше, чем предполагалось.

Трамп заявил после встречи, что остался доволен переговорами с лидером КНДР Ким Чен Ыном.

"Это был прекрасный день", - сказал он журналистам.

"Это очень легендарно, никто такого не ожидал", - добавил Трамп.

Со своей стороны, президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин назвал встречу Трампа с руководителем КНДР "уникальной и исторической".

Трамп в очередной раз заявил, что благодаря его усилиям обстановка на Корейском полуострове стабилизировалась: КНДР больше не проводит испытаний баллистических ракет и ядерного оружия.

Отвечая на вопрос о том, как он воспринимает периодические пуски в КНДР ракет без применения баллистических технологий, Трамп сказал, что не имеет ничего против, потому что "почти все испытывают такие ракеты".

Президент США вновь заявил, что санкции против КНДР остаются в силе, однако не исключил, что в будущем ситуация может измениться.

Трамп подчеркнул, что не видит смысла торопиться с заключением соглашения с КНДР по спорным вопросам. "Важно все сделать правильным образом", - добавил он.

США и КНДР сформируют группы переговорщиков, которые в ближайшие недели определят, могут ли стороны продвинуться в решении спорных вопросов, заявил Трамп.

"Они будут работать, чтобы за две-три недели определить, можем ли мы чего-то добиться", - сказал он журналистам после встречи с лидером КНДР Ким Чен Ыном.

"Речь идет о больших вопросах. Все это сложно, но не настолько, насколько может показаться", - добавил Трамп.

Американские СМИ отмечают, что, таким образом, существенного прорыва на встрече не произошло.

Президент США Дональд Трамп выразил уверенность, что лидер КНДР Ким Чен Ын рано или поздно посетит Вашингтон.

"В какой-то момент все это состоится", - сказал Трамп журналистам в Южной Корее по итогам переговоров с Ким Чен Ыном.

Трамп отметил, что на встрече с северокорейским лидером озвучил идею такой поездки.

О том, когда именно она могла бы состояться, американский президент не сказал.

По словам Трампа, он заявил Ким Чен Ыну, что тот мог бы посетить Вашингтон, "когда для этого наступит подходящее время".

О реакции Ким Чен Ына на это предложение не сообщается.

Госсекретарь США Майк Помпео выразил в воскресенье готовность к контактам с северокорейской стороной по теме денуклеаризации, предупредив при этом, что об отмене санкций США против КНДР сейчас не может быть речи.

"Я готов к работе с моим северокорейским визави над выполнением обещаний, сделанных нашими странами в Сингапуре (на первой встрече лидеров США и КНДР - ИФ). Сегодня стороны подтвердили эти обещания", - написал он в своем твиттере.

По словам Помпео, "мы готовы к переговорам с КНДР, но полны решимости имплементировать резолюции СБ ООН (по санкциям - ИФ)".