Зеленский надеется, что разведение сил в Станице Луганской приблизит прекращение огня во всем Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский рассматривает разведение сил в районе Станицы Луганской как первый шаг к прекращению огня по всей линии соприкосновения в Донбассе.

"Мне кажется, это первый шаг к стабильному прекращению огня по всей линии разграничения, который произошел благодаря разблокировке Минского процесса", - сказал он в размещенном им видео на своей странице в Facebook в понедельник утром.