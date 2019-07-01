Зеленский надеется, что разведение сил в Станице Луганской приблизит прекращение огня во всем Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский рассматривает разведение сил в районе Станицы Луганской как первый шаг к прекращению огня по всей линии соприкосновения в Донбассе.
"Мне кажется, это первый шаг к стабильному прекращению огня по всей линии разграничения, который произошел благодаря разблокировке Минского процесса", - сказал он в размещенном им видео на своей странице в Facebook в понедельник утром.
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