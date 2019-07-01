Манат укрепился к евро, подешевел к рублю

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) официальный курс маната по отношению к доллару на 1 июля сохранил 1,7 манат/$1, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центробанке.

Официальный курс маната по отношению к евро на 1 июля ЦБА установил 1,9293 манат/1EUR (28 июня - 1,9318 манат/1EUR).

Центробанк официальный курс маната по отношению к российскому рублю на 1 июля установил 0,027 манат/1RUB (28 июня - 0,0269 манат/1EUR).

Н.Аббасова