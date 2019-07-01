KPMG проведет аудит финотчетности ЦБ Азербайджана по стандартам МСФО за 2019-2021гг

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) завершил отбор аудитора годового аудита финансовой отчетности банка по Международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) за 2019-2021гг, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в ЦБА.

«Победителем соответствующего тендера стала компания KPMG Audit Azerbaycan. С ней заключен контракт», - отметили в банке.

По итогам 2018 года аудит ЦБА проведет компания PWC. Центробанк пока не опубликовал итоги аудита финотчетности за 2018 год.

А.Азизов