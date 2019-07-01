Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9293 RUR   0.027 GBR   2.1592 TRY   0.2964

Цена на нефть

    $/bbl WTI 58.47 -0.96 Brent 66.55 0.00

Погода в Баку

  ночь день

Финансы 01.07.2019 09:26

KPMG проведет аудит финотчетности ЦБ Азербайджана по стандартам МСФО за 2019-2021гг

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) завершил отбор аудитора годового аудита финансовой отчетности банка по Международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) за 2019-2021гг, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в ЦБА.

«Победителем соответствующего тендера стала компания KPMG Audit Azerbaycan. С ней заключен контракт», - отметили в банке.

По итогам 2018 года аудит ЦБА проведет компания PWC. Центробанк пока не опубликовал итоги аудита финотчетности за 2018 год.

А.Азизов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ЦЕНТРОБАНК, АУДИТОР


Похожие новости


ЦБ Азербайджана отбирает аудитора для проведения аудита финотчетности по стандартам МСФО за 2019-2021гг

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]