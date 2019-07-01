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ТЭК 01.07.2019 09:31

Цены на нефть прибавляют более 2% в ожидании продления сделки ОПЕК+, Brent на уровне $66,33 за баррель

Цены на нефть прибавляют более 2% на торгах в понедельник на растущей уверенности трейдеров в том, что страны ОПЕК+ продлят соглашение об ограничении добычи на встрече 1-2 июля.

Поддержку рынку также оказывает тот факт, что президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин смогли договориться о перемирии в торговом споре на встрече в Осаке в минувшую субботу - это повысило оптимизм в отношении спроса на нефть.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:20 составляет $66,33 за баррель, что на $1,59 (2,46%) выше уровня закрытия предыдущей сессии. По итогам торгов в пятницу цена этих контрактов составила $64,74 за баррель, опустившись на $0,93 (1,42%).

Фьючерс на нефть WTI на август на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подорожал на $1,43 (2,45%) - до $59,90 за баррель. По итогам предыдущей сессии контракт снизился в цене на $0,96 (1,62%), до $58,47 за баррель.

Россия и Саудовская Аравия договорились продлить соглашение ОПЕК+ об ограничении нефтедобычи на тот же объем и на срок 6-9 месяцев, заявил президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам G20 в минувшую субботу.

Министр энергетики РФ Александр Новак заявил, что считает более целесообразным продлевать на 9 месяцев.

"Чем длиннее горизонт действия соглашения об ограничении добычи, тем более определенной является рыночная ситуация", - заявил генеральный секретарь ОПЕК Мохаммед Баркиндо, добавив, что можно было бы оценивать ситуацию и после 2019 года.

"Я думаю, большинство прогнозов, которые мы видим сейчас, и весь основной анализ, постепенно смещаются к 2020 году", - цитирует Баркиндо агентство Bloomberg.

Тем временем, лидеры США и Китая, встретившиеся в рамках саммита G20 в Осаке, договорились о возобновлении двусторонних переговоров. Согласно достигнутым договоренностям, Штаты откажутся на неопределенное время от планов введения новых пошлин на товары китайского экспорта объемом порядка $300 млрд в год, которые еще не обложены 25%-ной пошлиной.

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Тэги: МИР, НЕФТЬ, УТРО, ЦЕНА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]