Более 30 человек стали жертвами ДТП с автобусом в Индии

Переполненный малогабаритный автобус с пассажирами сорвался в ущелье в Индии, погибло не менее 31 человека, еще семь человек получили травмы, сообщило агентство Associated Press со ссылками на местные власти.

Авария произошла на горной дороге в Гималаях. Водителю не удалось удержать машину на крутом повороте, и она рухнула в 150-метровое ущелье. В результате автобус развалился на несколько частей.

Представитель полиции сообщил, что 27-местный автобус был сильно переполнен.

Семеро пострадавших доставлены в медучреждения, однако все они находятся в критическом состоянии.