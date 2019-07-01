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Дальнее зарубежье 01.07.2019 09:32

Более 30 человек стали жертвами ДТП с автобусом в Индии

Переполненный малогабаритный автобус с пассажирами сорвался в ущелье в Индии, погибло не менее 31 человека, еще семь человек получили травмы, сообщило агентство Associated Press со ссылками на местные власти.

Авария произошла на горной дороге в Гималаях. Водителю не удалось удержать машину на крутом повороте, и она рухнула в 150-метровое ущелье. В результате автобус развалился на несколько частей.

Представитель полиции сообщил, что 27-местный автобус был сильно переполнен.

Семеро пострадавших доставлены в медучреждения, однако все они находятся в критическом состоянии.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ИНДИЯ, АВТОБУС, ДТП, ЖЕРТВЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]