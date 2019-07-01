Иран не против продления сделки ОПЕК+, но односторонность в принятии решений угрожает ОПЕК - Зангане

Позиция Ирана предельно ясна: мы не против продления сделки ОПЕК+, но односторонние принятия решений угрожают самому ОПЕК, заявил министр нефти Ирана Бижан Зангане, прибыв в Вену, где в понедельник начинаются переговоры по продлению сделки ОПЕК+.
Он сказал также, что ОПЕК должен понять, кому выгодно обострение военной ситуации на Ближнем Востоке.
"Мы должны задаться вопросом, кто получает выгоду от усиления трений в нашем регионе. Мы хотим жить в мире, но некоторые другие страны хотят оказать на нас давление. Это несправедливо", - отметил министр.
"У нас нет проблем с продлением ограничений добычи или даже больших ограничений, но проблема и опасность в том, что принимаются односторонние решения. Я не хочу блокировать решение о сокращении добычи", - подчеркнул Зангане.
По его словам, односторонность в принятии решений угрожает всему существованию ОПЕК. " Я разговариваю с другими членами ОПЕК, и думаю, они понимают. ОПЕК - это не организация, которая получает предложения (...) со стороны не-участников группы и утверждает их. ОПЕК - это организация, состоящая из 14 членов, которые обсуждают все вопросы, советуются друг с другом", - отметил он.
Отвечая на вопрос, почему решение о продлении сделки было принято в Осаке, а не в Вене, Зангане заявил: "Для меня это тоже вопрос".
"Кто-то в ОПЕК хочет сказать, что ОПЕК не является политической организацией, но сами используют ОПЕК как инструмент против Ирана, как политический инструмент. Если ОПЕК хочет остаться в живых, нужно решать вопросы внутри организации, а не получать инструкции извне", - сказал иранский министр.
"Иран не собирается покидать ОПЕК, но я считаю, что, когда происходят такие процессы, ОПЕК умрет", - добавил он.
Говоря об обсуждении устава долгосрочного сотрудничества ОПЕК+, Зангане сказал: "Еще не время обсуждать долгосрочное сотрудничество между странами ОПЕК+, пока нет единодушия внутри самого ОПЕК".
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