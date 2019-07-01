Число раненых в результате взрыва в Кабуле превысило 50 человек

Число раненных в результате мощного взрыва, прогремевшего в афганской столице в понедельник утром, достигло 53 человек, сообщил глава пресс-службы Минздрава Афганистана Вахидулла Меяр в своем твиттере.

Ранее сообщалось о 15 пострадавших в результате взрыва.

Взрыв прогремел в густонаселенном районе Кабула недалеко от министерства обороны страны в час пик, когда улицы запружены народом. Очевидцы сообщают о большом количестве карет скорой помощи, следующих к месту взрыва.

По сообщениям местных СМИ, в кабульском районе Пули Мухаммадхон был подорван заминированный автомобиль.

Вместе с тем агентство Associated Press обращает внимание, что взрыв произошел тогда, когда США и афганские талибы ведут мирные переговоры в Катаре.