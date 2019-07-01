Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9293 RUR   0.027 GBR   2.1592 TRY   0.2964

Цена на нефть

    $/bbl WTI 58.47 -0.96 Brent 66.55 0.00

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 01.07.2019 09:50

Участники саммита ЕС после ночных консультаций соберутся на завтрак

Участники приостановленного для новых консультаций по кандидатурам руководителей ведущих институтов ЕС саммита Евросоюза соберутся на завтрак, объявил официальный представитель председателя Европейского совета Дональда Туска Пребен Ааманн.

"Председатель Европейского совета Туск вскоре соберет Евросовет на завтрак", - написал в Твиттере пресс-секретарь.

Ранее сообщалось, что Туск приостановил саммит ЕС, зашедший в тупик, для дополнительных консультаций, которые продолжались всю ночь.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ЕС, САММИТ, ПРОДОЛЖЕНИЕ


Похожие новости


Саммит ЕС по Brexit подтвердил единство союза - Еврокомиссия Внеочередной саммит ЕС пройдет 10 апреля в связи с решением Палаты общин по Brexit - Туск ЕС на саммите G20 будет защищать принцип многосторонности - Юнкер Туск на саммите ЕС будет рекомендовать утвердить соглашение по Brexit Саммит ЕС проанализирует прогресс в переговорах по Brexit и проверит готовность к сценарию без соглашения Тереза Мэй примет участие в обсуждении Brexit в Брюсселе 17 октября - источник

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]