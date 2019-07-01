Участники саммита ЕС после ночных консультаций соберутся на завтрак

Участники приостановленного для новых консультаций по кандидатурам руководителей ведущих институтов ЕС саммита Евросоюза соберутся на завтрак, объявил официальный представитель председателя Европейского совета Дональда Туска Пребен Ааманн.

"Председатель Европейского совета Туск вскоре соберет Евросовет на завтрак", - написал в Твиттере пресс-секретарь.

Ранее сообщалось, что Туск приостановил саммит ЕС, зашедший в тупик, для дополнительных консультаций, которые продолжались всю ночь.