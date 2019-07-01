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01.07.2019 10:01

ИВ Гянджи направит около 6 млн манатов на закупку машин и механизмов для коммунального хозяйства

Исполнительная власть г.Гянджа направит около 6 млн манатов на закупку машин и механизмов, используемых в сфере коммунальных услуг, оказываемых населению.

Согласно данным сайта www.tender.gov.az, ИВ Гянджи заключила контракт на закупку указанной продукции с производственным объединением «Гянджинский автомобильный завод».

Стоимость договора - 5,985 млн манатов.

Гянджинский автомобильный завод действует с декабря 2004 года. С 2006 года организует сборку в Гяндже всех типов грузовых автомобилей и тракторов белорусского производства.

Н.Аббасова

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Тэги: ЖКХ, ОБОРУДОВАНИЕ, КОНТРАКТ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]