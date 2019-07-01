ИВ Гянджи направит около 6 млн манатов на закупку машин и механизмов для коммунального хозяйства

Исполнительная власть г.Гянджа направит около 6 млн манатов на закупку машин и механизмов, используемых в сфере коммунальных услуг, оказываемых населению.

Согласно данным сайта www.tender.gov.az, ИВ Гянджи заключила контракт на закупку указанной продукции с производственным объединением «Гянджинский автомобильный завод».

Стоимость договора - 5,985 млн манатов.

Гянджинский автомобильный завод действует с декабря 2004 года. С 2006 года организует сборку в Гяндже всех типов грузовых автомобилей и тракторов белорусского производства.

Н.Аббасова