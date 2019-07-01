Демонстранты в Гонконге штурмуют здание Административного совета - СМИ

Участники протестных выступлений в Гонконге пытаются прорваться в здание Административного совета - законодательно органа этого специального административного района Китая, сообщают СМИ с места событий.
При этом полиция пытается препятствовать штурму здания, применяя против нарушителей порядка перцовый газ и дубинки. Силы полиции сосредоточены и в самом здании.
Как сообщалось, массовые демонстрации начались в Гонконге утром в понедельник, демонстранты вышли на улицы и перекрыли ряд магистралей.
Демонстрации приурочены к исполняющейся годовщине возвращения Великобританией Гонконга Китаю.
Гонконг 1 июля 1997 года получил статус специального административного района Китая сроком на 50 лет в соответствии с провозглашенным Пекином курсом "одна страна, две системы".
В последние недели определенные силы в Гонконге устраивали массовые манифестации, протестуя против поправок к закону об экстрадиции. Согласно поправкам, гонконгские власти получали право выдавать странами и материковой части Китая, с которыми у них нет соглашений об экстрадиции, укрывающихся на территории Гонконга подозреваемых в совершении преступлений.
В связи массовыми протестами против принятия этих поправок их рассмотрение было отложено.
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