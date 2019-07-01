Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9293 RUR   0.027 GBR   2.1592 TRY   0.2964

Цена на нефть

    $/bbl WTI 58.47 -0.96 Brent 66.55 0.00

Погода в Баку

  ночь день

СНГ 01.07.2019 11:30

В Москве пройдет салют в честь 75-летия освобождения Минска

Отдельный гвардейский салютный дивизион имени маршала артиллерии Владимира Михалкина Западного военного округа даст праздничный артиллерийский салют в Москве в день 75-летия освобождения города-героя Минск.

"3 июля в 22:00 в небо Москвы будут выпущены фейерверочные изделия более 50 видов, среди них - "Светлана", "Слава", "Рубин", "Ассоль", "Вега" и "Фиалка". Купола разрывов превысят в диаметре 300 метров. Запуск более 2 тыс. праздничных фейерверков будет произведен из размещенных на Поклонной горе самоходных комбинированных пусковых салютных установках калибра от 105 до 310 мм на базе автомобиля КАМАЗ-5350 м", - сообщает пресс-служба ЗВО.

24-я залпами будет обеспеченно звуковое сопровождение салюта входящими в состав дивизиона батареей пушек ЗИС-3 времён Великой Отечественной войны, говорится в сообщении.

Столица Белоруссии город Минск был освобожден в ходе Минской наступательной операции 29 июня - 4 июля 1944 года, проведенной войсками 3-го (генерал армии Иван Черняховский), 2-го (генерал-полковник Георгий Захаров) и правого крыла 1-го (маршал Советского Союза Константин Рокоссовский) Белорусских фронтов при содействии 1-го Прибалтийского фронта (генерал армии Иван Баграмян).

В сообщении отмечается. Что Минская наступательная операция стала одним из ключевых этапов Белорусской стратегической операции 1944 года под кодовым наименованием "Багратион", целями которой были разгром немецкой группы армий "Центр" и освобождение Белоруссии от фашистских захватчиков.

Отдельный гвардейский салютный дивизион имени маршала артиллерии Михалкина производит артиллерийский салют в День защитника Отечества и День Победы в Москве. Также бойцы подразделения салютуют на инаугурации президента РФ.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, САЛЮТ


Похожие новости


Шойгу приказал провести в День Победы салют из 30 залпов

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]