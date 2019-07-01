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Дальнее зарубежье 01.07.2019 11:40

Японский премьер Абэ поддерживает переговоры между Трампом Кимом и надеется на позитивные изменения

Премьер-министр Синдзо Абэ заявил в понедельник, что Япония поддерживает возобновившийся процесс подготовки к переговорам между США и КНДР, и выразил надежду на то, чтобы переговоры между Дональдом Трампом и Ким Чен Ыном привели к позитивным изменениям.

"Я надеюсь, что этот саммит приведет к прогрессу", - цитирует агентство "Киодо" слова Абэ, сказанные в беседе с журналистами в его официальной резиденции.

Ранее в воскресенье Трамп и Ким Чен Ын провели встречу в деревне перемирия Пханмунджом в демилитаризованной зоне, которая разделяет две Кореи. Они также встретились в трехстороннем формате, к ним присоединился президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин.

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Тэги: ЯПОНИЯ, АБЭ, США, КНДР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]