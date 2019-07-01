Японский премьер Абэ поддерживает переговоры между Трампом Кимом и надеется на позитивные изменения

Премьер-министр Синдзо Абэ заявил в понедельник, что Япония поддерживает возобновившийся процесс подготовки к переговорам между США и КНДР, и выразил надежду на то, чтобы переговоры между Дональдом Трампом и Ким Чен Ыном привели к позитивным изменениям.

"Я надеюсь, что этот саммит приведет к прогрессу", - цитирует агентство "Киодо" слова Абэ, сказанные в беседе с журналистами в его официальной резиденции.

Ранее в воскресенье Трамп и Ким Чен Ын провели встречу в деревне перемирия Пханмунджом в демилитаризованной зоне, которая разделяет две Кореи. Они также встретились в трехстороннем формате, к ним присоединился президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин.