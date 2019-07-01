Механизм INSTEX не будет работать без совершения сделок и получения денег - министр нефти Ирана

Механизм INSTEX не будет работать без совершения нефтяных сделок и получения денег, заявил журналистам министр нефти Ирана Бижан Зангане.
Как сообщалось, в начале года главы МИД Франции, Германии и Великобритании заявили о создании совместного механизма расчетов с Ираном INSTEX (англ. Instrument in Support of Trade Exchanges) или Инструмента для поддержки торговых обменов, рассчитанного на обход санкций США в отношении Ирана.
В пятницу, ЕС сообщил, что механизм транзакций с Ираном через INSTEX запущен и доступен для всех государств-членов ЕС и что первые транзакции обрабатываются.
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