ИВ Геранбоя отбирает подрядчика на строительство жилого дома

Исполнительная власть Геранбойского района отбирает подрядчика на строительство жилого здания, говорится в объявлении ИВ.
Отбор проводится методом открытого тендера и включает строительство двухэтажного 8-квартирного дома в городе Делимеммедли.
Стоимость участия в тендере составляет 150 манатов.
Тендерные предложения компаний принимаются до 17:00 14 августа. Тендерная процедура состоится в 15:00 15 августа.
Телефон для справок: (+994 234) 245-10-24.
Б.Рустамбеков
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