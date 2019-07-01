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Культура 01.07.2019 11:01

Минкультуры направит около 5 млн манатов на восстановление крепости «Чыраг-гала»

Министерство культуры Азербайджана направит около 5 млн манатов на восстановление памятника «Чыраг-гала» в Шабранском районе (северо-восток страны).

Согласно материалам сайта www.tender.gov.az, Минкультуры заключило контракт с ООО «K.E.Inshaat» на укрепительные и восстановительно-конвекционные работы памятника V-VI века «Чыраг-гала».

Стоимость контракта - 4 млн 996 тыс. 547,47 манатов.

«Чыраг-гала» - крепость на территории Азербайджана, приблизительно в 20-25 км к югу от города Шабран близ селения Гала-алты, на высоте 1232 метра над уровнем моря, цитадель Гильгильчайской оборонительной стены на юго-восточном склоне Большого Кавказского хребта. Включен правительством Азербайджана в список архитектурных памятников мирового значения.

Крепость была воздвигнута в IV-VI веках нашей эры. По предположениям специалистов являлась дозорно-смотровым сооружением. Её месторасположение позволяет обозревать большую территорию и предупреждать об угрозе с помощью огней, зажигаемых на башнях.

Вместе с Бакинской и Дербентской крепостями входила в мощнейшую систему прикаспийских оборонительных сооружений, являлась основным элементом Гильгильчайской оборонительной стены. Выполняла оборонительную функцию до XVIII века. За последние 200 лет практически разрушена.

Н.Аббасова

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Тэги: ПАМЯТНИК, ВОССТАНОВЛЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]