В результате теракта в Кабуле пострадал глава Федерации футбола Афганистана

Президент Федерации футбола Афганистана (ФФА) Юсуф Каргар получил ранения в результате взрыва заминированного автомобиля в Кабуле, сообщили в понедельник местные СМИ.

В социальных сетях опубликованы фото раненого Каргара, но о его состоянии не сообщается.

Премьер Афганистана Абдулла Абдулла пригрозил экстремистскому движению "Талибан" суровым наказанием за теракт. "Террористическое нападение талибов возле Федерации футбола сегодня в Кабуле демонстрирует присущий этой группе преступный характер. Мы не будем сдерживаться, будем преследовать и наказывать злодеев. Хорошо сделано нашими героическими силами безопасности, которые жестоко наказали их в последние месяцы", - написал он в твиттере.

Межу тем, Минздрав Афганистана сообщает, что число доставленных в больницы Кабула раненых достигло 65, в их числе девять детей.

Заместитель пресс-секретаря Министерства обороны Афганистана Фоад Аман заявил СМИ, что нападение было совершено недалеко от здания управления логистики военного ведомства.

Перед этим начальник пресс-центра МВД Афганистана Нусрат Рахими сообщил в твиттере, что спецподразделение полиции блокировало в Кабуле здание, в котором скрываются вооруженные террористы.

Взрыв прогремел в густонаселенном районе Кабула недалеко от Министерства обороны страны в 8:55 по местному времени (8:25 ), когда улицы были запружены народом. По сообщениям местных СМИ, в кабульском районе Пули Мухаммадхон был подорван заминированный автомобиль.

Вместе с тем агентство Associated Press обращает внимание, что взрыв произошел тогда, когда США и талибы ведут мирные переговоры в Катаре.