Нигерия поддерживает продление сделки ОПЕК+ на 9 мес., обещает после выборов улучшить ее исполнение

Нигерия поддерживает продление сделки ОПЕК+ на 9 месяцев, заявил глава делегации Нигерии в ОПЕК и постоянный секретарь министерства нефтяных ресурсов страны Фоласаде Йеми-Эсан.

Он пообещал, что после выборов страна улучшит исполнение сделки по сокращению добычи нефти.