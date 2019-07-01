10 человек погибли при взрыве в Кабуле - ТВ

По меньшей мере 10 человек погибли в результате взрыва близ здания Минобороны Афганистана в Кабуле, передает в понедельник телеканал "Аль-Джазира" со ссылкой на МВД.

По его информации, автомобиль, начинённый взрывчаткой, взорвался возле здания министерства обороны во время утреннего часа пик.

Отмечается, что за рулем автомобиля, врезавшегося в высотное здание, расположенное рядом с отделом инженерии и логистики минобороны Афганистана, находились три боевика.

Полиция и силы безопасности оцепили место происшествия, начаты следственные мероприятия.

Ранее глава пресс-службы Минздрава Афганистана Вахидулла Меяр сообщил в своем "Твиттере", что число раненных в результате мощного взрыва, прогремевшего в афганской столице в понедельник утром, достигло 53 человек.

До этого сообщалось о 15 пострадавших в результате взрыва.

Взрыв прогремел в густонаселенном районе Кабула недалеко от министерства обороны страны в час пик, когда улицы запружены народом. Очевидцы сообщают о большом количестве карет скорой помощи, следующих к месту взрыва.

По сообщениям местных СМИ, в кабульском районе Пули Мухаммадхон был подорван заминированный автомобиль.

Вместе с тем агентство Associated Press обращает внимание, что взрыв произошел тогда, когда США и афганские талибы ведут мирные переговоры в Катаре.

"Талибан" взяло на себя ответственность за взрыв в Кабуле.