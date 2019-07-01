10 человек погибли при взрыве в Кабуле - ТВ

По меньшей мере 10 человек погибли в результате взрыва близ здания Минобороны Афганистана в Кабуле, передает в понедельник телеканал "Аль-Джазира" со ссылкой на МВД.
По его информации, автомобиль, начинённый взрывчаткой, взорвался возле здания министерства обороны во время утреннего часа пик.
Отмечается, что за рулем автомобиля, врезавшегося в высотное здание, расположенное рядом с отделом инженерии и логистики минобороны Афганистана, находились три боевика.
Полиция и силы безопасности оцепили место происшествия, начаты следственные мероприятия.
Ранее глава пресс-службы Минздрава Афганистана Вахидулла Меяр сообщил в своем "Твиттере", что число раненных в результате мощного взрыва, прогремевшего в афганской столице в понедельник утром, достигло 53 человек.
До этого сообщалось о 15 пострадавших в результате взрыва.
Взрыв прогремел в густонаселенном районе Кабула недалеко от министерства обороны страны в час пик, когда улицы запружены народом. Очевидцы сообщают о большом количестве карет скорой помощи, следующих к месту взрыва.
По сообщениям местных СМИ, в кабульском районе Пули Мухаммадхон был подорван заминированный автомобиль.
Вместе с тем агентство Associated Press обращает внимание, что взрыв произошел тогда, когда США и афганские талибы ведут мирные переговоры в Катаре.
"Талибан" взяло на себя ответственность за взрыв в Кабуле.
Демонстранты в Гонконге штурмуют здание Административного совета - СМИ
Десять человек погибли в результате крушения легкого двухмоторного самолета в американском штате Техас
SOCAR на текущей неделе возобновит экспорт азербайджанской нефти по нефтепроводу Баку-Новороссийск
Банки и НБКО в Азербайджане в январе-мае увеличили потребкредитование на 6,4% - ЦБ
ЦБ Азербайджана на депозитном аукционе привлек 100 млн манатов при предложении в 701,5 млн манатов
Минкультуры направит около 5 млн манатов на восстановление крепости «Чыраг-гала»
Сборная Азербайджана замкнула десятку на II Евроиграх
ИВ Геранбоя отбирает подрядчика на строительство жилого дома
ИВ Гянджи направит около 6 млн манатов на закупку машин и механизмов для коммунального хозяйства
ГААД получит 5,6 млн манатовна строительство автодороги на юге Азербайджана
Черногория рассчитывает на финансовую поддержку Азербайджана на строительство Ионическо-Адриатического газопровода
Азербайджан построит в Дербенте развлекательный центр за $5 млн
Между событиями в Сумгаите и Ходжалы существует только одна параллель: это хорошо спланированные и организованные акции Армении против Азербайджана
Трамп и Путин встретятся в Осаке 28 июня в 14:00 по местному времени - представитель Белого дома
Президент Молдавии сообщил, что в ближайшее время отправится с визитом в Брюссель, а осенью - в США
Американские горки на нефтяном рынке
Премьер Армении, где героизируют лидеров, называющих себя расистами, а свою теорию расизмом, отчего-то вдруг стал обвинять в расизме Азербайджан – завсектором АП Азербайджана
Карабахский армянин Артур Агаджанов прокомментировал новую книгу Фуада Ахундова об Албанской церкви