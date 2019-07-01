Банки и НБКО в Азербайджане в январе-мае увеличили потребкредитование на 6,4% - ЦБ

Кредитный портфель банков и небанковских кредитных организаций (НБКО) Азербайджана в январе-мае 2019 года увеличился на 1,41% - до 13 млрд 198 млн манатов, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центральном банке (ЦБА).
Объем просроченных кредитов на начало июня составляет 1 млрд 494,3 млн манатов (спад с начала года на 5,7% - ИФ) или 11,3% всех кредитов.
На 31 мая 2019 года банками с долей государства выдано кредитов на 2 млрд 158,4 млн манатов (рост на 2,8%) или 16,4% всех кредитов, частными банками – 10 млрд 703 млн манатов (рост на 1,6%) или 81.1% всех кредитов. Остальные 336,6 млн манатов (спад на 14,1%) приходятся на долю небанковских кредитных организаций.
Из общего объема кредитов, выданных на начало мая 2019 года на кредиты в национальной валюте приходится 8 млрд 541,9 млн манатов (рост на 5,8%), в иностранной валюте - 4 млрд 656,1 млн манатов (спад на 5,9%). При этом удельный вес кредитов в инвалюте на конец мая 2019 года составляет 35,3% (на конец 2018г - 38%).
В структуре кредитных вложений банков по состоянию на 31 мая 2019 года на торговлю и сферу услуг пришлось 2 млрд 287 млн манатов (17,3% всех кредитов), энергетический, химический и сектор природных ресурсов – 444,4 млн манатов (3,4%), сельское хозяйство и переработку – 497,4 млн манатов (3,8%), строительство и недвижимость – 365,8 млн манатов (2,8%), промышленность и производственный сектор – 772,9 млн манатов (5,9%), транспорт и связь - 1 млрд 301,2 млн манатов (9,9%), на домохозяйства - 5 млрд 658,5 млн манатов (42,9%), остальное - на другие сектора. При этом портфель банков по кредитованию домохозяйств в отчетный период вырос на 6,4%.
А.Мамедов
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