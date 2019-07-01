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ТЭК 01.07.2019 12:07

SOCAR на текущей неделе возобновит экспорт азербайджанской нефти по нефтепроводу Баку-Новороссийск

Компания SOCAR (Госнефтекомпания Азербайджана, ГНКАР) на текущей неделе возобновит экспорт по нефтепроводу Баку-Новороссийск, заявил агентству «Интерфакс-Азербайджан» заместитель начальника Департамента по организации мероприятий и связям с общественностью SOCAR Ибрагим Ахмедов.

«Экспорт азербайджанской нефти по трубопроводу Баку-Новороссийск на данный момент не осуществляется. SOCAR возобновит экспорт по «северному» маршруту на текущей неделе», - сказал Ахмедов.

Ранее со ссылкой на вице-президента АК "Транснефть" Сергея Андронова сообщалось, что ГНКАР с 1 июля возобновит прокачку нефти по нефтепроводу Баку-Новороссийск.

По словам Андронова, заявка от SOCAR на третий квартал на прокачку поступила в объеме 320 тыс. тонн. Годовой объем, ранее заявленный компанией на уровне 1,3 млн тонн, остался без изменений.

SOCAR в марте 2019 года остановила экспорт нефти по Баку-Новороссийск в связи с плановыми ремонтными работами на трубопроводе. В период инспекционных и ремонтных работ объемы нефти SOCAR будут направляться в Джейхан.

По данным ФГБУ "Центральное диспетчерское управление топливно-энергетического комплекса" (ФГБУ "ЦДУ ТЭК"), по системе компании "Транснефть" транзит нефти из Азербайджана в порт Новороссийск в январе-мае 2019 года составил 249,71 тыс. тонн.

Ранее со ссылкой на главу Управления маркетинга и экономических операций SOCAR Аднана Ахмедзаде сообщалось, что в 2019 году Азербайджан прокачает по трубопроводу Баку-Новороссийск до 1,5 млн тонн нефти.

Азербайджан с 1997 года транспортирует свою нефть по трубопроводу Баку-Новороссийск.

Н.Аббасова

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Тэги: РОССИЯ, НЕФТЬ, ЭКСПОРТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]