Кремль приветствует встречу лидеров США и КНДР

В Кремле приветствуют встречу президента США Дональда Трампа и северокорейского лидера Ким Чен Ына, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Что касается самой этой встречи, то, безусловно, можно приветствовать", - сказал он журналистам.

Песков напомнил, что президент России Владимир Путин неоднократно говорил о том, что Москва готова приветствовать любые шаги и любые встречи, которые ведут к снижению напряженности на Корейском полуострове и приближают его денуклеаризацию.

Песков также отметил, что российская сторона "последовательно призывает все заинтересованные стороны к сдержанности, конструктивизму и шагам, которые не загоняли бы друг друга в угол в этих делах".

В воскресенье Трамп и Ким Чен Ын провели встречу в "деревне перемирия" Пханмунджом в демилитаризованной зоне, которая разделяет две Кореи. Они также встретились в трехстороннем формате с участием президента Южной Кореи Мун Чжэ Ин.