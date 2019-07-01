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СНГ 01.07.2019 15:03

Кремль приветствует встречу лидеров США и КНДР

В Кремле приветствуют встречу президента США Дональда Трампа и северокорейского лидера Ким Чен Ына, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Что касается самой этой встречи, то, безусловно, можно приветствовать", - сказал он журналистам.

Песков напомнил, что президент России Владимир Путин неоднократно говорил о том, что Москва готова приветствовать любые шаги и любые встречи, которые ведут к снижению напряженности на Корейском полуострове и приближают его денуклеаризацию.

Песков также отметил, что российская сторона "последовательно призывает все заинтересованные стороны к сдержанности, конструктивизму и шагам, которые не загоняли бы друг друга в угол в этих делах".

В воскресенье Трамп и Ким Чен Ын провели встречу в "деревне перемирия" Пханмунджом в демилитаризованной зоне, которая разделяет две Кореи. Они также встретились в трехстороннем формате с участием президента Южной Кореи Мун Чжэ Ин.

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Тэги: РОССИЯ, КРЕМЛЬ, США, КНДР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]