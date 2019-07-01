Для продления сделки ОПЕК+ требуются решения других стран, помимо РФ и Саудовской Аравии - Песков

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что РФ и Саудовская Аравия лишь заявили о своей готовности продлить действие сделки ОПЕК+, для реализации этого намерения потребуется решение и других стран.

"Вы знаете, что в эти дни в Вене ведется работа по этой теме. В данном случае речь идет о том, что две страны (РФ и Саудовская Аравия) заявили о своей позиции, своем подходе", - сказал Песков.

По его словам, "две страны для себя приняли такое решение, но , безусловно, нужно будет еще решение других стран"

Ранее министр нефти Ирана Бижан Зангане, прибыв в Вену, заялил, что Тегеран не против продления сделки ОПЕК+, но односторонние принятия решений угрожают самому ОПЕК.

"Иран не собирается покидать ОПЕК, но я считаю, что, когда происходят такие процессы, ОПЕК умрет", - сказал Зангане.

"Мы должны задаться вопросом, кто получает выгоду от усиления трений в нашем регионе. Мы хотим жить в мире, но некоторые другие страны хотят оказать на нас давление. Это несправедливо", - отметил министр.

"У нас нет проблем с продлением ограничений добычи или даже больших ограничений, но проблема и опасность в том, что принимаются односторонние решения. Я не хочу блокировать решение о сокращении добычи", - подчеркнул Зангане.

По его словам, односторонность в принятии решений угрожает всему существованию ОПЕК. " Я разговариваю с другими членами ОПЕК, и думаю, они понимают. ОПЕК - это не организация, которая получает предложения (...) со стороны не-участников группы и утверждает их. ОПЕК - это организация, состоящая из 14 членов, которые обсуждают все вопросы, советуются друг с другом", - отметил он.