Франция видит хорошие шансы для назначения ее кандидата главой ЕЦБ, видит женщину на этом посту - СМИ

Европейские страны продолжают обсуждать кандидатов на важные руководящие посты в Евросоюзе, пытаясь сбалансировать политические, географические и гендерные факторы, и есть все шансы на то, что главой Европейского центрального банка (ЕЦБ) впервые станет женщина.
Франция видит хорошие возможности для назначения своего кандидата на пост руководителя ЕЦБ и предпочла бы выдвинуть женщину на этот пост, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на свои источники.
Среди потенциальных кандидатов на должность главы Центробанка - директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристин Лагард, говорят источники. Кроме того, по их словам, обсуждаются кандидатуры заместителя главы Банка Франции Сильви Гулар, старшего экономиста Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) Лоренс Бун, а также руководителя французского казначейства Одиль Рено Бассо.
В данный момент Франция не занимается активным продвижением своего кандидата, ожидая результатов выбора нового главы Еврокомиссии - на этот пост претендует француз Мишель Барнье, являющийся в настоящее время координатором ЕС в переговорах по Brexit.
Вакантными в этом году также станут должности президента Европарламента, главы Евросовета и Верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности, однако Франция не выдвигает своих кандидатов на эти посты, в связи с чем высоко оценивает свои шансы на назначение ее представителя в качестве главы ЕЦБ.
Саммит ЕС зашел в очередной тупик в дискуссиях о том, кто должен стать главой Европейской комиссии. Председатель Европейского совета Дональд Туск в минувшее воскресенье был вынужден приостановить саммит, где обсуждались назначения, поскольку глубокие разногласия между политическими силами в Европарламенте не позволили европейским странам достичь соглашения о распределении руководящих постов в ключевых институтах Евросоюза.
Среди других кандидатов на пост главы ЕЦБ - глава Банка Франции Виллеруа де Галло, а также руководитель Бундесбанка Йенс Вайдман.
Представитель Франции - Жан-Клод Трише - возглавлял ЕЦБ в период с 2003 по 2011 гг.
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