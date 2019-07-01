Число раненных после взрыва в Кабуле достигло 105 человек, один человек погиб - Минздрав Афганистана

В больницы Кабула после взрыва, прогремевшего в понедельник утром у Минобороны Афганистана, доставлены 105 человек, министерство здравоохранения Афганистана сообщает об одном погибшем в результате теракта.

"В результате сегодняшнего взрыва в Кабуле 105 человек получили ранения, в том числе 26 детей и пять женщин. Один человек погиб", - сообщил в понедельник глава пресс-центра министерства здравоохранения Афганистана Вахидулла Меяр в своем твиттере.

Ранее сообщалось, что в больницы афганской столицы были доставлены 93 человека. Телеканал "Аль-Джазира" со ссылкой на данные МВД сообщал о не менее 10 погибших.

Как сообщалось, в понедельник утром у здания министерства обороны Афганистана был подорван заминированный автомобиль. Ответственность за теракт взяло на себя движение "Талибан" (запрещенная в РФ террористическая организация). По словам представителя талибов, целью боевиков был центр материально-технического обеспечения Минобороны Афганистана.

По последним данным, в ходе контртеррористической операции убиты два террориста. Еще один боевик был арестован. Из зоны КТО были эвакуированы 210 человек. Операция продолжается.