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Дальнее зарубежье 01.07.2019 15:31

Число раненных после взрыва в Кабуле достигло 105 человек, один человек погиб - Минздрав Афганистана

В больницы Кабула после взрыва, прогремевшего в понедельник утром у Минобороны Афганистана, доставлены 105 человек, министерство здравоохранения Афганистана сообщает об одном погибшем в результате теракта.

"В результате сегодняшнего взрыва в Кабуле 105 человек получили ранения, в том числе 26 детей и пять женщин. Один человек погиб", - сообщил в понедельник глава пресс-центра министерства здравоохранения Афганистана Вахидулла Меяр в своем твиттере.

Ранее сообщалось, что в больницы афганской столицы были доставлены 93 человека. Телеканал "Аль-Джазира" со ссылкой на данные МВД сообщал о не менее 10 погибших.

Как сообщалось, в понедельник утром у здания министерства обороны Афганистана был подорван заминированный автомобиль. Ответственность за теракт взяло на себя движение "Талибан" (запрещенная в РФ террористическая организация). По словам представителя талибов, целью боевиков был центр материально-технического обеспечения Минобороны Афганистана.

По последним данным, в ходе контртеррористической операции убиты два террориста. Еще один боевик был арестован. Из зоны КТО были эвакуированы 210 человек. Операция продолжается.

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Тэги: АФГАНИСТАН, ТЕРАКТ, ПОСТРАДАВШИЕ, РОСТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]