Саммит ЕС приостановлен до вторника

Официальный представитель председателя Европейского совета Дональда Туска Пребен Ааманн сообщил, что саммит ЕС, обсуждающий кандидатуры на высшие посты в ЕС, приостановлен.

"Председатель Европейского совета Туск приостанавливает встречу и возобновит работу Евросовета завтра в 11 часов", - написал пресс-секретарь в понедельник в твиттере.