Глава МИД Украины Климкин уходит в отпуск, не дожидаясь решения Рады по его отставке

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что уходит в "политический отпуск" и призвал присоединяться к его команде тех, кого не устраивает "политический бардак".

"Любые внутренние дискуссии должны усиливать нас и ослаблять Россию, поэтому вне зависимости от того, какое решение и когда примет Рада относительно моей отставки, я принял решение уйти в отпуск. Думаю, это будет честно и правильно. Но не просто в отпуск, а в политический отпуск", - сказал он в видеообращении, обнародованном на его странице в соцсети Фейсбук в понедельник.

По словам министра, сейчас пришло время для того, чтобы строить настоящую политическую команду.

"Всех, кого не устраивает современный политический бардак, адресую призыв - присоединяйтесь", - добавил Климкин.

При этом министр добавил, что внутри страны все едины в желании освободить украинских моряков, заложников, политических заключенных.

"Одновременно должны понимать, какую ловушку нам пыталась подсунуть Россия - опозорить наших моряков, делать вид, что они совершили преступление, судить их по российским законам, фундаментально ослабить нашу позицию относительно оккупированного Крыма и судебных исков", - добавил глава МИД.

Ранее между президентом Владимиром Зеленским и Климкиным возник конфликт. Зеленский обвинил главу МИД в том, что не был поставлен в известность об ответе России на решение международного суда по украинским морякам и ноте Киева по этому поводу. Климкин эти претензии отверг.

Российские пограничники 25 ноября 2018 года задержали с применением оружия в районе Керченского пролива украинский буксир "Яны Капу" и малые бронированные артиллерийские катера "Бердянск" и "Никополь", направлявшиеся из Одессы в Мариуполь.

В ФСБ характеризовали инцидент как провокацию. Также российская сторона утверждала, что Киев не уведомил Россию в установленном порядке о проходе кораблей ВМС Украины через Керченский пролив.

По мнению властей Украины, РФ нарушила Конвенцию ООН по морскому праву и договор между Украиной и РФ о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива.

16 апреля Украина обратилась в Международный трибунал ООН по морскому праву, требуя принять меры в отношении России, освободить украинских моряков и суда. Позиция МИД России - этот трибунал не обладает юрисдикцией для рассмотрения "керченского инцидента". Поэтому Россия не участвовала в слушаниях.

Международный трибунал ООН по морскому праву 25 мая постановил, что Россия должна освободить украинских моряков и передать Украине конфискованные в ходе инцидента украинские суда. Также Москва и Киев должны были до 25 июня предоставить отчеты об инциденте в Керченском проливе.

МИД России 25 июня направил в Международный трибунал по морскому праву и посольство Украины ноты с первоначальной информацией относительно выполнения предписанных трибуналом временных мер, касающихся освобождения украинских моряков и кораблей, задержанных в Керченском проливе.

В России находившимся на судах 24 украинцам, включая двух сотрудников СБУ, предъявлено обвинение в "незаконном пересечении границы, совершенном группой лиц по предварительному сговору или организованной группой, либо с применением насилия или с угрозой его применения" (ч. 3 ст. 322 УК РФ). Наказание по данной статье предусматривает до шести лет заключения. Лефортовский суд Москвы 17 апреля продлил до конца июля сроки ареста всем 24 морякам. Срок предварительного расследования продлен до 25 августа.