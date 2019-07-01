В Одессе появится Азербайджанский парк

Азербайджанская Гянджа и украинская Одесса станут городами-побратимами, сообщает информационное агентство «Vikna Odessa» со ссылкой на директора департамента международного сотрудничества и маркетинга Одесского городского совета Александру Олейникову.
«В ближайшее время у Одессы появятся новые города-побратимы. В частности, согласовывается дата заключения договора с Батуми (Грузия). Также ведутся переговоры об установлении побратимских отношений с городами Гянджа (Азербайджан) и Марракеш (Марокко)», - сообщила Олейникова на аппаратном совещании в мэрии в понедельник.
Кроме того, по данным агентства, в Одессе будет продолжена традиция открытия «зеленых представительств» породненных городов и дружественных стран. Речь идет о скверах, парках и других зеленых зонах.
«Ожидается, что в дополнение к Стамбульскому и Греческому паркам появятся Польский, Японский скверы, Азербайджанский парк и сады Хайфы», - отмечает издание.
Н.Аббасова
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