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Культура 01.07.2019 14:46

В Одессе появится Азербайджанский парк

Азербайджанская Гянджа и украинская Одесса станут городами-побратимами, сообщает информационное агентство «Vikna Odessa» со ссылкой на директора департамента международного сотрудничества и маркетинга Одесского городского совета Александру Олейникову.

«В ближайшее время у Одессы появятся новые города-побратимы. В частности, согласовывается дата заключения договора с Батуми (Грузия). Также ведутся переговоры об установлении побратимских отношений с городами Гянджа (Азербайджан) и Марракеш (Марокко)», - сообщила Олейникова на аппаратном совещании в мэрии в понедельник.

Кроме того, по данным агентства, в Одессе будет продолжена традиция открытия «зеленых представительств» породненных городов и дружественных стран. Речь идет о скверах, парках и других зеленых зонах.

«Ожидается, что в дополнение к Стамбульскому и Греческому паркам появятся Польский, Японский скверы, Азербайджанский парк и сады Хайфы», - отмечает издание.

Н.Аббасова

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Тэги: УКРАИНА, ГОРОДА, ПОБРАТИМЫ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]