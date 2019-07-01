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Финансы 01.07.2019 14:59

Банки в Азербайджане увеличили в январе-мае число банкоматов на 2,6%, pos-терминалов - на 0,4%

Количество банкоматов, установленных банками в Азербайджане, на 1 июня 2019 года составляет 2,568 тыс. единиц, что на 2,6% больше показателя на конец 2018 года, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центральном банке Азербайджана (ЦБА).

Согласно данным ЦБА, на 1 июня 2019 года в Баку установлено 1,376 тыс. банкоматов (рост в отчетный период на 3,5%), в регионах – 1,192 тыс. банкомат (рост на 1,6%).

По данным ЦБА, по состоянию на 1 июня 2019 года число pos-терминалов, установленных на объектах торговли и услуг на территории республики, составляет 66,426 тыс. единиц, что на 0,4% больше показателя на начало 2019 года.

При этом в Баку установлено 41,03 5тыс. pos-терминалов (рост на 5,3%), в регионах – 25,618 тыс. (спад на 6,5%).

В объектах розничной торговли установлено 65,163 тыс. или 98% всех POS-терминалов.

Б.Рустамбеков

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: БАНКОМАТЫ, ТЕРМИНАЛЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]