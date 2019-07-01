Банки в Азербайджане увеличили в январе-мае число банкоматов на 2,6%, pos-терминалов - на 0,4%

Количество банкоматов, установленных банками в Азербайджане, на 1 июня 2019 года составляет 2,568 тыс. единиц, что на 2,6% больше показателя на конец 2018 года, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центральном банке Азербайджана (ЦБА).

Согласно данным ЦБА, на 1 июня 2019 года в Баку установлено 1,376 тыс. банкоматов (рост в отчетный период на 3,5%), в регионах – 1,192 тыс. банкомат (рост на 1,6%).

По данным ЦБА, по состоянию на 1 июня 2019 года число pos-терминалов, установленных на объектах торговли и услуг на территории республики, составляет 66,426 тыс. единиц, что на 0,4% больше показателя на начало 2019 года.

При этом в Баку установлено 41,03 5тыс. pos-терминалов (рост на 5,3%), в регионах – 25,618 тыс. (спад на 6,5%).

В объектах розничной торговли установлено 65,163 тыс. или 98% всех POS-терминалов.

Б.Рустамбеков