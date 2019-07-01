У Берлина нет данных о побеге в Германию иорданской принцессы, шестой жены эмира Дубая

Официальный представитель МИД ФРГ Мария Адебар не подтвердила сообщения СМИ о том, что шестая жена эмира Дубая и сестра иорданского короля Абдаллы II принцесса Хайя аль Хуссейн сбежала в Германию.
"Эти сообщения я не могу подтвердить", - сказала Адебар журналистам в понедельник.
В свою очередь представитель МВД ФРГ указал, что у него также нет такой информации.
Ранее британское издание The Sun сообщило, что шестая жена эмира Дубая, миллиардера Мохаммеда ибн Рашид Аль Мактум, который также является премьер-министром ОАЭ, сбежала в Германию с сыном и дочерью и с $31 млн, "чтобы начать новую жизнь".
Принцесса Хайя аль Хуссейн является единокровной сестрой иорданского короля Абдаллы II. Согласно The Sun, она сразу же попросила убежища и подала на развод с мужем. Это спровоцировало дипломатический кризис между ФРГ и ОАЭ, утверждает при этом издание.
The Sun отмечало, что эмир обратился к германским властям с просьбой вернуть в ОАЭ 45-летнюю принцессу, 7-летнего сына Зайеда, и 11-летнюю Аль Джалилу.
Власти ФРГ ему отказали, а принцесса вместе с детьми охраняется службой безопасности, пишет The Sun.
Принцесса Хайя якобы рассказала друзьям, что решила бежать в Германию, поскольку "не доверяла властям Великобритании, которые могли вернуть ее".
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