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Дальнее зарубежье 01.07.2019 15:04

У Берлина нет данных о побеге в Германию иорданской принцессы, шестой жены эмира Дубая

Официальный представитель МИД ФРГ Мария Адебар не подтвердила сообщения СМИ о том, что шестая жена эмира Дубая и сестра иорданского короля Абдаллы II принцесса Хайя аль Хуссейн сбежала в Германию.

"Эти сообщения я не могу подтвердить", - сказала Адебар журналистам в понедельник.

В свою очередь представитель МВД ФРГ указал, что у него также нет такой информации.

Ранее британское издание The Sun сообщило, что шестая жена эмира Дубая, миллиардера Мохаммеда ибн Рашид Аль Мактум, который также является премьер-министром ОАЭ, сбежала в Германию с сыном и дочерью и с $31 млн, "чтобы начать новую жизнь".

Принцесса Хайя аль Хуссейн является единокровной сестрой иорданского короля Абдаллы II. Согласно The Sun, она сразу же попросила убежища и подала на развод с мужем. Это спровоцировало дипломатический кризис между ФРГ и ОАЭ, утверждает при этом издание.

The Sun отмечало, что эмир обратился к германским властям с просьбой вернуть в ОАЭ 45-летнюю принцессу, 7-летнего сына Зайеда, и 11-летнюю Аль Джалилу.

Власти ФРГ ему отказали, а принцесса вместе с детьми охраняется службой безопасности, пишет The Sun.

Принцесса Хайя якобы рассказала друзьям, что решила бежать в Германию, поскольку "не доверяла властям Великобритании, которые могли вернуть ее".

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Тэги: ФРГ, ЭМИР, ЖЕНА, ИНФОРМАЦИЯ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]