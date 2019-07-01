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ТЭК 01.07.2019 15:05

Новак планирует встретиться с министром нефти Ирана Зангане в Вене

Глава Минэнерго РФ Александр Новак планирует в Вене после заседания мониторингового комитета ОПЕК+ встретиться с министром нефти Ирана Биджаном Намдаром Зангане, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Минэнерго РФ.

Министры уже встречались две недели назад и обсуждали как ситуацию с ОПЕК+, так и реализацию программы "нефть в обмен на товары".

Ранее Новак в Вене провел двухстороннюю встречу с главой министерства нефти Ирака, на которой обсуждали работу российских нефтяных компаний на территории этой страны. В частности, министры отметили, что многие российские энергетические компании заинтересованы в выходе на иракский рынок, в том числе в таких сферах, как нефтесервис и поставки энергетического оборудования.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, ИРАН, МИНЭНЕРГО, ВСТРЕЧА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]