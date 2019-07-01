Новак планирует встретиться с министром нефти Ирана Зангане в Вене

Глава Минэнерго РФ Александр Новак планирует в Вене после заседания мониторингового комитета ОПЕК+ встретиться с министром нефти Ирана Биджаном Намдаром Зангане, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Минэнерго РФ.

Министры уже встречались две недели назад и обсуждали как ситуацию с ОПЕК+, так и реализацию программы "нефть в обмен на товары".

Ранее Новак в Вене провел двухстороннюю встречу с главой министерства нефти Ирака, на которой обсуждали работу российских нефтяных компаний на территории этой страны. В частности, министры отметили, что многие российские энергетические компании заинтересованы в выходе на иракский рынок, в том числе в таких сферах, как нефтесервис и поставки энергетического оборудования.