Иран вскоре превысит разрешенный СВПД лимит в 300 кг обогащенного урана - СМИ

Иран скоро превысит лимит в 300 кг обогащенного урана, предусмотренный Совместным всеобъемлющим планом действий (СВПД) по иранской ядерной программе, поскольку Тегеран остался недоволен венской встречей по СВПД, сообщает в понедельник агентство "Фарс" со ссылкой на неназванный источник.
"Результаты совместной встречи по СВПД, прошедшей недавно в Вене, были далеки от справедливых чаяний Ирана, основывающихся на ядерном соглашении, и (эта встреча - ИФ) не смогла удовлетворить наши требования", - сказал источник.
"Исламская республика Иран твердо продолжает сокращение обязательств по ядерной сделке и в связи с этим вскоре предпримет первый шаг и превысит лимит в 300 кг обогащенного урана", - отметил источник.
Иранские СМИ напоминают, что постпред Ирана при ООН Маджид Тахт Раванчи накануне заявил в интервью телеканалу CNN, что если ситуация вокруг СВПД не изменится в ближайшие 10 дней, то Иран приступит ко второй стадии увеличения запасов низкообгощенного урана и превысит его объемы, предусмотренные СВПД.
8 мая в Тегеране было объявлено, что поскольку европейские страны не выполнили часть своих обязательств по СВПД, прежде всего, в запуске INSTEX и распространении его на нефтяные сделки, иранская сторона прекращает вывоз излишков низкообогащенного урана и тяжелой воды свыше допустимых СВПД объемов. Иран также дал европейским странам 60 дней на выполнение своих обещаний, пригрозив в противном случае начать обогащение урана выше разрешенных сделкой уровней и вернуться к модернизации тяжеловодного реактора в Араке.
Иранская сторона заявляла, что превысит объем разрешенного для хранения в стране низкообогащенного урана в 300 кг 27 июня, однако в тот день такого объявления не последовало.
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