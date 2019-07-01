ИВ Баку отбирает компанию для проектно-сметной документации капремонта здания горадминистрации

Исполнительная власть Баку отбирает компанию для подготовки проектно-сметной документации по капитальному ремонту административного здания, говорится в объявлении ИВ.

Отбор проводится методом открытого тендера, в котором могут принять участие компании с необходимыми финансовыми возможностями.

Стоимость участия в тендере – 1 тыс. манатов.

Тендерные предложения компаний принимаются до 17:00 29 июля. Тендерная процедура состоится в 10:00 30 июля.

Телефон для справок: (+99412) 496-52-04. Контактное лицо: Ахмед Мамедов.

Н.Аббасова