Большинство министров мониторингового комитета ОПЕК+ выступают за продление сделки на 9 месяцев

Большинство министров, участвующих на заседании министерского мониторингового комитета ОПЕК+, поддерживают предложение о продлении действия соглашения по ограничению добычи нефти еще на 9 месяцев, заявил журналистам министр энергетики Казахстана Канат Бозумбаев.