Новак: все страны мониторингового комитета ОПЕК+ за продление сделки на 9 месяцев при тех же квотах

Все страны министерского мониторингового комитета ОПЕК+ поддержали предложение о продлении сделки по ограничению добычи нефти еще на 9 месяцев, сообщил журналистам глава российского Минэнерго Александр Новак.

При этом обязательства по объемам сокращения добычи будут сохранены на уровне принятых на первое полугодие 2019 года.

"Все поддержали продление (сделки ОПЕК+ - ИФ) на 9 месяцев на тех параметрах сделки, которые были озвучены в декабре прошлого года. При том сегодня состоится заседание ОПЕК, на котором будет рассмотрено это предложение. Мониторинговый комитет рекомендовал странам ОПЕК и не-ОПЕК именно такой вариант дальнейшей кооперации", - отметил Новак.

"Квоты будут сохранены, тот же объём, который был и действовал в течение первого полугодия 2019 года", - уточнил министр.

По его словам, продление на более долгий период не обсуждалось. "Пока таких предложений не было. Рассматривали или на 6, или на 9 месяцев, общее мнение было, что надо пройти будет зимний период, период низкого спроса, поэтому лучше продлевать сразу на 9 месяцев", - сказал Новак.

Министр подчеркнул, что в мае сделка была перевыполнена на 750 тыс. баррелей в сутки. "Действительно, перевыполнение есть, примерно на 750 тысяч баррелей, особенно что касается мая месяца, но обсуждали соглашение именно в параметрах 1,2 млн б/с, которые были оговорены в декабре прошлого года", - сказал он.