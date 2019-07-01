Приостановленный саммит ЕС показал несерьезный настрой Европы, считает Макрон

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что лидеры стран-членов ЕС должны сделать выводы из ситуации с саммитом ЕС, который был приостановлен, сообщают в понедельник западные СМИ.

Так, Макрон сказал журналистам, что саммит с участием 28 стран-членов ЕС "дает представление о несерьезности Европы", поскольку он привел к тупиковой ситуации.

При этом французский президент подчеркнул, что Евросоюз должен извлечь уроки из неудачи европейских лидеров договориться о том, кто займет ключевые посты в ЕС.

По словам Макрона, этот провал также должен привести к глубоким изменениям в том, что касается функционирования европейских институтов.

Ранее в понедельник официальный представитель председателя Европейского совета Дональда Туска Пребен Ааманн сообщил, что саммит ЕС, обсуждающий кандидатуры на высшие посты в ЕС, приостановлен.

Саммит ЕС, и без того опаздывающий от объявленного графика из-за сложных консультаций в течение воскресенья, зашел в очередной тупик в дискуссиях о том, кто должен стать главой Европейской комиссии.