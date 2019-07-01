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Дальнее зарубежье 01.07.2019 16:34

Приостановленный саммит ЕС показал несерьезный настрой Европы, считает Макрон

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что лидеры стран-членов ЕС должны сделать выводы из ситуации с саммитом ЕС, который был приостановлен, сообщают в понедельник западные СМИ.

Так, Макрон сказал журналистам, что саммит с участием 28 стран-членов ЕС "дает представление о несерьезности Европы", поскольку он привел к тупиковой ситуации.

При этом французский президент подчеркнул, что Евросоюз должен извлечь уроки из неудачи европейских лидеров договориться о том, кто займет ключевые посты в ЕС.

По словам Макрона, этот провал также должен привести к глубоким изменениям в том, что касается функционирования европейских институтов.

Ранее в понедельник официальный представитель председателя Европейского совета Дональда Туска Пребен Ааманн сообщил, что саммит ЕС, обсуждающий кандидатуры на высшие посты в ЕС, приостановлен.

Саммит ЕС, и без того опаздывающий от объявленного графика из-за сложных консультаций в течение воскресенья, зашел в очередной тупик в дискуссиях о том, кто должен стать главой Европейской комиссии.

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Тэги: ФРАНЦИЯ, ЕВРОПА, ПРЕЗИДЕНТ, МНЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]