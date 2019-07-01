Президент Афганистана осудил теракт в Кабуле

Президент Афганистана Ашраф Гани назвал "преступлением против человечности" теракт в Кабуле, произошедший в понедельник, сообщил в твиттере пресс-секретарь афганского лидера Седик Седики.
По данным МВД Афганистана, взрыв прогремел у здания Минобороны Афганистана в 8:55 по местному времени (7:25 мск). Сообщалось, что у военного ведомства был подорван заминированный автомобиль.
По данным Минздрава Афганистана, в результате теракта были ранены 105 человек, один погиб. Телеканал "Аль-Джазира", со ссылкой на данные полиции, сообщил о не менее 10 жертвах взрыва.
Ответственность за нападение взяло на себя экстремистское движение "Талибан" (запрещенная в РФ террористическая организация).
В ходе контртеррористической операции спецназ МВД Афганистана блокировал боевиков, два из них были убиты, один - арестован. Операция продолжается.
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