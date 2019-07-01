Wintershall Dea вступила в Европейский союз газовой промышленности Eurogas, говорится в сообщении компании.

Вместе с тем, член правления Wintershall Dea Тило Виланд вошел в состав наблюдательного совета этой организации.

"Являясь крупнейшим в Европе независимым производителем природного газа и нефти, 70% добычи которого приходится на природный газ, Wintershall Dea в будущем будет еще более активно участвовать в обсуждении энергетической политики в Брюсселе", - подчеркивается в пресс-релизе.

"Декарбонизация энергетики является одной из первоочередных задач для Европейского союза. В связи с этим газовый рынок претерпит значительные изменения на фоне амбициозных климатических целей. Потому что ясно одно: для достижения поставленных целей Европе в будущем необходимо будет использовать больше природного газа", - приводятся в сообщении слова Тило Виланда.

Eurogas представляет интересы 46 европейских энергетических компаний перед институтами ЕС.

По мнению Виланда, сейчас очень важно активнее обращать внимание политиков на преимущества использования природного газа перед углем в теплоэнергетике и транспортной отрасли.