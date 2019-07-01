Россия в июне сократила добычу нефти в рамках сделки ОПЕК+ на 278 тыс. б/с - Новак

Россия в июне сократила добычу нефти в рамках сделки ОПЕК+ на 278 тыс. б/с, сообщил журналистам глава Минэнерго РФ Александр Новак.

"В среднем по месяцу получилось 278 тыс. б/с, то есть на 50 тыс. б/с больше, чем по соглашению", - сказал он.

Соглашение ОПЕК+ предполагает сокращение производства нефти в России на 228 тыс. б/с относительно октября 2018 года.