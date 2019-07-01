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ТЭК 01.07.2019 16:08

Россия в июне сократила добычу нефти в рамках сделки ОПЕК+ на 278 тыс. б/с - Новак

Россия в июне сократила добычу нефти в рамках сделки ОПЕК+ на 278 тыс. б/с, сообщил журналистам глава Минэнерго РФ Александр Новак.

"В среднем по месяцу получилось 278 тыс. б/с, то есть на 50 тыс. б/с больше, чем по соглашению", - сказал он.

Соглашение ОПЕК+ предполагает сокращение производства нефти в России на 228 тыс. б/с относительно октября 2018 года.

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Тэги: РОССИЯ, НЕФТЬ, ДОБЫЧА, МИНЭНЕРГО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]