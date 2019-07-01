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ТЭК 01.07.2019 16:12

Продление сделки ОПЕК+ на 9 месяцев не грозит снижением инвестиций в нефтедобычу РФ

Продление действия соглашения об ограничении добычи нефти ОПЕК+ еще на 9 месяцев не приведет снижению инвестиций в нефтедобывающую отрасль России, сообщил журналистам глава Минэнерго РФ Александр Новак.

"Инвестиции у нас не падают в целом по году. Если брать 2018 год, то даже выше было чем в 2017 году. И я уверен, что и в этом году объём инвестиций будет на уровне. Даже для поддержания текущего уровня добычи всё равно реализуется большая инвестиционная программа", - сказал министр.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]