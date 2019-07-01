Продление сделки ОПЕК+ на 9 месяцев не грозит снижением инвестиций в нефтедобычу РФ

Продление действия соглашения об ограничении добычи нефти ОПЕК+ еще на 9 месяцев не приведет снижению инвестиций в нефтедобывающую отрасль России, сообщил журналистам глава Минэнерго РФ Александр Новак.

"Инвестиции у нас не падают в целом по году. Если брать 2018 год, то даже выше было чем в 2017 году. И я уверен, что и в этом году объём инвестиций будет на уровне. Даже для поддержания текущего уровня добычи всё равно реализуется большая инвестиционная программа", - сказал министр.