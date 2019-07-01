Азербайджан в I полугодии выполнил обязательства в рамках ОПЕК+ по сокращению среднесуточной нефтедобычи на 125% - глава Минэнерго

Азербайджан в первом полугодии 2019 года обязательства по сокращению добычи в рамках ОПЕК+ выполнил на 125%, заявил министр энергетики Пярвиз Шахбазов.
"Азербайджан в мае и июне полностью выполнил обязательства по сокращению ежедневной добычи нефти на 20 тысяч баррелей. За 6 месяцев действия соглашения средняя ежедневная добыча нефти была выполнена на 125%", - сказал Шахбазов в понедельник в Вене на 15-м заседании Совместного мониторингового комитета министров стран-членов ОПЕК+.
Слова Шахбазова приводятся в сообщении Минэнерго Азербайджана
Новое соглашение ОПЕК+, при котором страны картеля сокращают добычу на 800 тыс. б/с, а страны не-ОПЕК на 400 тыс. б/с было достигнуто 7 декабря 2018 года.
В рамках соглашения ОПЕК+ Азербайджан должен сократить с 2019 года добычу нефти на 20 тыс. баррелей в сутки по отношению к показателю сентября 2018 года - до 776 тыс. баррелей.
Среднесуточный объем добычи нефти в Азербайджане январе-мае 2019 года составил 771,2 тыс. баррелей.
В 2018 году Среднесуточный объем добычи нефти в Азербайджане в 2018 году составил 792,6 тыс. баррелей.
Н.Аббасова
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