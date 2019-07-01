Азербайджан поддерживает предложение о продлении сделки ОПЕК+ по сокращению нефтедобычи на 9 месяцев - министр энергетики

Азербайджан поддерживает предложение мониторингового комитета ОПЕК+ по продлению следки по ограничению добычи нефти на 9 месяцев, заявил министр энергетики Азербайджана Пярвиз Шахбазов.

Как сообщалось, на 15-м заседании Совместного мониторингового комитета министров стран-членов ОПЕК+ в понедельник в Вене было предложено продлить срок исполнения "Декларации о сотрудничестве" по сокращению добычи нефти без изменения существующих квот еще на 9 месяцев.

"Шахбазов, в своем выступлении в ходе заседания отметил, что Азербайджан поддерживает предложение о продлении срока соглашения", - говорится в сообщении Минэнерго.

По словам министра, перевыполнение обязательств по «Декларации о сотрудничестве», принятой ОПЕК и не-ОПЕК в декабре 2018 года, предотвратило резкое падение цен на нефть. Также была сформирована ценовая маржа, «отвечающая интересам как производителей, так и потребителей».

Вместе с тем, указал Шахбазов, начиная с конца мая, вновь наблюдается тенденция к снижению цен на нефть. Несмотря на прогнозы по росту глобального спроса на нефть в 1,14 млн баррелей в этом году по сравнению с прошлым годом, на рынке наблюдается большой объем поставки нефти.

«Запасы нефти в странах Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) продолжают расти. Ожидается, что предложениенаглобальномрынке нефти в ближайшие годы также превысит спрос. Поэтому продолжая регулирующие меры, необходимо продлить срок соглашения об ограничении добычи нефти", - заявил министр.

Предложение о продлении срока сокращения добычи нефти еще на 9 месяцев будет обсуждено в понедельник на 176-м заседании Совета министров ОПЕК. Во вторник ожидается принятие решения на 6-й встрече министров государств-членов и не членов ОПЕК.

В декабре прошлого года страны ОПЕК+ договорились о сокращении добычи нефти в первом полугодии 2019 года на 1,2 млн б/с от уровня октября 2018 года. При этом страны ОПЕК взяли на себя обязательство снизить добычу на 800 тыс. б/с (на 2,5% от объема добычи каждой страны), а страны не-ОПЕК - на 400 тыс. б/с (на 2% для каждой страны). При этом доля России в общем сокращении составила 228 тыс. б/с. Освобождение от сделки получили Иран, Венесуэла и Ливия.

В рамках соглашения ОПЕК+ Азербайджан обязался сократить с 2019 года добычу нефти на 20 тыс. баррелей в сутки по отношению к показателю сентября 2018 года - до 776 тыс. баррелей.

Н.Аббасова