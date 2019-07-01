Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9293 RUR   0.027 GBR   2.1592 TRY   0.2964

Цена на нефть

    $/bbl WTI 58.47 -0.96 Brent 66.55 0.00

Погода в Баку

  ночь день

СНГ 01.07.2019 19:13

Встреча Путина и Трампа в Осаке вселяет оптимизм для развития отношений РФ-США - Рябков

Встреча президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Осаке дает основания смотреть на будущее отношений двух стран с оптимизмом, заявил в понедельник замглавы МИД России Сергей Рябков.

"Хотелось бы подчеркнуть, что контакт в Осаке дает основания все же смотреть в будущее с определенным оптимизмом", - сказал он, выступая на сессии международного клуба "Валдай" в Москве.

Рябков подчеркнул, что с российской стороны присутствует желание в полной мере двигаться вперед по ряду направлений: "Все зависит от США, от американского руководства".

"Мы приветствуем, конечно, что фиксируются признаки более заинтересованного, чем раньше, подхода к дальнейшему взаимодействию с нами. И, несомненно, состоявшийся контакт на высшем уровне уже придал импульс такой работе", - резюмировал замминистра.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, США, ОТНОШЕНИЯ, ПЕРСПЕКТИВЫ


Похожие новости


Путин сообщил, что они с Трампом поручили Лаврову и Помпео начать консультации по СНВ-3 Встреча Путина и Трампа дает осторожный оптимизм на восстановление конструктива в отношениях РФ и США - Слуцкий Трамп сравнил поведение журналистов на его встрече с Путиным с обстановкой на вручении "Оскаров" - СМИ Трамп и Путин обсудили темы Ирана, Украины, Сирии, Венесуэлы - Белый дом Переговоры Путина и Трампа продлились почти 1,5 часа Трамп рассчитывает на "отличный результат" переговоров с Путиным

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]