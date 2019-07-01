Встреча Путина и Трампа в Осаке вселяет оптимизм для развития отношений РФ-США - Рябков

Встреча президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Осаке дает основания смотреть на будущее отношений двух стран с оптимизмом, заявил в понедельник замглавы МИД России Сергей Рябков.
"Хотелось бы подчеркнуть, что контакт в Осаке дает основания все же смотреть в будущее с определенным оптимизмом", - сказал он, выступая на сессии международного клуба "Валдай" в Москве.
Рябков подчеркнул, что с российской стороны присутствует желание в полной мере двигаться вперед по ряду направлений: "Все зависит от США, от американского руководства".
"Мы приветствуем, конечно, что фиксируются признаки более заинтересованного, чем раньше, подхода к дальнейшему взаимодействию с нами. И, несомненно, состоявшийся контакт на высшем уровне уже придал импульс такой работе", - резюмировал замминистра.
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