В КТО после взрыва в Кабуле убиты пять боевиков - МВД Афганистана

Контртеррористическая операция (КТО) в Кабуле завершена, ликвидированы пять террористов, сообщил в понедельник глава пресс-центра МВД Афганистана Нусрат Рахими.

"Все пятеро нападавших убиты спецназом МВД, силы безопасности занимаются очисткой района. В скором времени будут обнародованы окончательные и самые достоверные цифры сегодняшнего теракта", - написал Рахими в твиттере.

Ранее Рахими сообщил, что после взрыва у Минобороны Афганистане спецназ МВД ликвидировал двух боевиков, один был арестован.

По данным МВД страны, взрыв прогремел у здания Минобороны Афганистана в 8:55 по местному времени (8:25 ). Сообщалось, что у военного ведомства был подорван заминированный автомобиль.

По данным Минздрава Афганистана, в результате теракта были ранены 105 человек, один погиб. Телеканал "Аль-Джазира", со ссылкой на данные полиции, сообщил о не менее 10 жертвах взрыва.

Ответственность за нападение взяло на себя экстремистское движение "Талибан" (запрещенная в РФ террористическая организация).