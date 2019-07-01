В КТО после взрыва в Кабуле убиты пять боевиков - МВД Афганистана

Контртеррористическая операция (КТО) в Кабуле завершена, ликвидированы пять террористов, сообщил в понедельник глава пресс-центра МВД Афганистана Нусрат Рахими.
"Все пятеро нападавших убиты спецназом МВД, силы безопасности занимаются очисткой района. В скором времени будут обнародованы окончательные и самые достоверные цифры сегодняшнего теракта", - написал Рахими в твиттере.
Ранее Рахими сообщил, что после взрыва у Минобороны Афганистане спецназ МВД ликвидировал двух боевиков, один был арестован.
По данным МВД страны, взрыв прогремел у здания Минобороны Афганистана в 8:55 по местному времени (8:25 ). Сообщалось, что у военного ведомства был подорван заминированный автомобиль.
По данным Минздрава Афганистана, в результате теракта были ранены 105 человек, один погиб. Телеканал "Аль-Джазира", со ссылкой на данные полиции, сообщил о не менее 10 жертвах взрыва.
Ответственность за нападение взяло на себя экстремистское движение "Талибан" (запрещенная в РФ террористическая организация).
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