Зариф подтвердил информацию о превышении лимита обогащённого урана, предусмотренного СВПД

Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф подтвердил сообщение о том, что Тегеран превысил лимит в 300 кг обогащенного урана, предусмотренный ядерной сделкой, пишет в понедельник телеканал "Аль-Арабийя"

В свою очередь представитель МИД Ирана Аббас Мусави заявил, что шаги Тегерана по сокращению обязательств по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) являются "обратимыми", призвав Европу активизировать свои усилия по спасению ядерной сделки.

Ранее в понедельник агентство "Фарс" со ссылкой на неназванный источник сообщило, что Иран уже превысил лимит в 300 кг обогащенного урана, предусмотренный СВПД.

"После проведенного в прошлую среду замера обогащенных ядерных материалов Ирана, инспекторы Международного агентства по атомной энергии обследовали их вновь сегодня и сообщили, что иранские запасы превысили 300 кг", - сказал источник.

При этом источник подчеркнул, что превышение 300-килограмового лимита объемов урана, обогащенного на 3,67%, является частью мер Ирана в связи с изменением обязательств по СВПД в ответ на выход США из СВПД и неспособность европейских стран соблюдать свои собственные обязательства.

При этом, напоминают иранские СМИ, постпред Ирана при ООН Маджид Тахт Раванчи накануне заявил в интервью телеканалу CNN, что если ситуацию вокруг СВПД не изменится в ближайшие 10 дней, то Иран приступит ко второй стадии увеличения своих запасов низкообгощенного урана и превысит его объемы, предусмотренные СВПД.