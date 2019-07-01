Полицейский погиб при нападении на контрольно-пропускной пункт в Чечне

Нападение совершено в понедельник на контрольно-заградительный пункт в Чечне, нападавший ликвидирован.

"Сегодня, примерно в 14 часов на контрольно-заградительном посту № 4 в Ачхой-Мартановском районе Чеченской Республики неизвестный подошел к сотруднику МВД России и нанес ему ножевое ранение, после чего бросил гранату. Ответным огнем нападавший ликвидирован", - говорится в сообщении.

Сотрудник России от полученного ранения скончался по дороге в госпиталь, отмечают в МВД.

По данным ведомства, на месте происшествия работает следственно-оперативная группа.

Принимаются меры к установлению личности нападавшего.