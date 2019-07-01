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СНГ 01.07.2019 16:45

Полицейский погиб при нападении на контрольно-пропускной пункт в Чечне

Нападение совершено в понедельник на контрольно-заградительный пункт в Чечне, нападавший ликвидирован.

"Сегодня, примерно в 14 часов на контрольно-заградительном посту № 4 в Ачхой-Мартановском районе Чеченской Республики неизвестный подошел к сотруднику МВД России и нанес ему ножевое ранение, после чего бросил гранату. Ответным огнем нападавший ликвидирован", - говорится в сообщении.

Сотрудник России от полученного ранения скончался по дороге в госпиталь, отмечают в МВД.

По данным ведомства, на месте происшествия работает следственно-оперативная группа.

Принимаются меры к установлению личности нападавшего.

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Тэги: РОССИЯ, ЧЕЧНЯ, ПОСТ, НАПАДЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]