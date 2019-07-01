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ТЭК 01.07.2019 16:47

Цены на нефть растут на новостях о сделке ОПЕК+, Brent на уровне $66,51 за баррель

Цены на нефть ускорили рост на дневных торгах в понедельник на новостях о том, что все страны мониторингового комитета ОПЕК+ выступили за продление сделки об ограничении добычи.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 16:27 составляет $66,51 за баррель, что на $1,77 (2,73%) выше уровня закрытия предыдущей сессии.

Фьючерс на нефть WTI на август на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подорожал на $1,68 (2,89%) - до $60,15 за баррель.

Глава российского Минэнерго Александр Новак сообщил журналистам, что все страны министерского мониторингового комитета ОПЕК+ поддержали предложение о продлении сделки по ограничению добычи нефти еще на 9 месяцев.

При этом обязательства по объемам сокращения добычи будут сохранены на уровне принятых на первое полугодие 2019 года.

"Все поддержали продление (сделки ОПЕК+ - ИФ) на 9 месяцев на тех параметрах сделки, которые были озвучены в декабре прошлого года. Притом сегодня состоится заседание ОПЕК, на котором будет рассмотрено это предложение. Мониторинговый комитет рекомендовал странам ОПЕК и не-ОПЕК именно такой вариант дальнейшей кооперации", - отметил Новак.

Глава Минэнерго заявил, что Россия в июне сократила добычу нефти в рамках сделки ОПЕК+ на 278 тыс. б/с. Соглашение ОПЕК+ предполагает сокращение производства нефти в России на 228 тыс. б/с относительно октября 2018 года.

Поддержку рынку также оказывает тот факт, что президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин смогли договориться о перемирии в торговом споре - это повысило оптимизм в отношении спроса на нефть.

Как сообщалось, Трамп и Си Цзиньпин провели встречу в субботу в рамках саммита G20 в Осаке, по итогам которой договорились возобновить двусторонние переговоры.

Трамп заявил, что его встреча с китайским лидером прошла "даже лучше, чем ожидалось", и стороны вернутся к торговым переговорам с того момента, на котором они остановились.

Согласно достигнутым договоренностям, Штаты откажутся на неопределенное время от планов введения новых пошлин на товары китайского экспорта объемом порядка $300 млрд в год, которые еще не обложены 25%-ной пошлиной.

Кроме того, Трамп сообщил, что разрешит американским компаниям продолжать поставки оборудования китайской Huawei Technologies Co. Китай, тем временем, начнет закупку крупных объемов американских сельхозтоваров, пишет MarketWatch.

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Тэги: МИР, НЕФТЬ, ТОРГИ, ДЕНЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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