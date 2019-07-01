Исполнение сделки ОПЕК+ во II полугодии будет гораздо лучше, чем в I полугодии - Фалих

Исполнение сделки по ограничению добычи нефти стран ОПЕК и не-ОПЕК во втором полугодии будет гораздо лучше, чем в первом полугодии, считает министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль Фалих.

Он выразил уверенность, в частности, что Россия будет исполнять свои договоренности