В ФРГ разбился вертолет бундесвера, один человек погиб

По меньшей мере, один человек погиб в результате крушения вертолета бундесвера в районе Хамельн-Пирмонт (федеральная земля Нижняя Саксония), сообщил в понедельник онлайн-портал газеты "Бильд".

Представитель спасательной службы подтвердил факт крушения вертолета.

Издание пока не приводит информацию о модели вертолета и причинах крушения.